Ждать ли украинцам "братского подарка" от российских банков

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что санкции ЕС и США, которые ограничили доступ российских банков на международные рынки капитала, могут вынудить эти финучреждения потребовать у украинской стороны досрочной выплаты предоставленных кредитов. «Российские банки уже предоставили Украине кредиты на сумму 25 млрд долл. для поддержки ее экономики. Именно эти банки подвергаются сегодня европейским и американским санкциям. Ограничивая их доступ на международные финансовые рынки, Запад стремится привести их к банкротству. Но это приведет также к банкротству украинскую экономику… Если у российских банков более не будет доступа к зарубежным средствам, они на законных основаниях могут потребовать от Украины досрочной выплаты по кредитам», - сказал российский дипломат.

Логика в заявлении российского чиновника есть. Помимо спорных долгов за российский газ и выкупленных РФ евробондов Украины на 3 млрд долл., российские банки занимают довольно существенную долю финансового рынка нашей страны. Согласно последним данным Национального банка, на 4 крупнейших финучреждения с российским капиталом, представленных в Украине, приходится 14% выданных кредитов. Это - более 120 млрд грн, или 8 млрд в долларовом эквиваленте по текущему курсу НБУ, в том числе 112 млрд грн займов украинского бизнеса.

Среди заемщиков крупнейших «дочек» российских банков - ряд крупнейших предприятий в энергетическом, аграрном и транспортном секторах экономики. «Жизненно важные отрасли экономики государства оказались в финансовой зависимости от российских банков. Очевидно, что вопрос функционирования российских банков и обслуживания в них граждан и учреждений является вопросом национальной безопасности», - неоднократно заявлял советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, подчеркивая обеспокоенность украинских властей этой проблемой. По его словам, необходимо комплексно пересмотреть отношения с Российской Федерацией во всех сферах, включая банковскую.

Пока дочерние банки на украинском рынке ведут себя прилично. В частности, по словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор осуществляет усиленный мониторинг этих финучреждений, а глава российского Центробанка подтвердила ей намерения докапитализировать украинские «дочки». «Я считаю, что у нас нет российских банков – у нас есть украинские банки с российским капиталом. И до того момента, пока в нашу страну они хотят вводить капитал и давать кредиты нашим предприятиям… Пока эти банки ведут себя хорошо, буду защищать их интересы», - сказала Гонтарева.

Таким образом, будущее российских банков на украинском рынке неоднозначно. Что может быть только на руку российским властям, которые, возможно, уже строят планы по досрочному возврату выданных кредитов.

В рамках права

Опрошенные УНИАН эксперты сомневаются в способности российских банков вернуть кредиты украинских заемщиков досрочно.

«Учитывая существующую практику, считаю безосновательными заявления о возможности кредитора в одностороннем порядке требовать досрочного возврата кредитов, которые должным образом обслуживаются заемщиками», - отметила координатор комитета по вопросам защиты прав кредиторов Независимой ассоциации банков Украины Инна Богатых. При этом она уточнила, что если речь идет об украинских банках с российским капиталом, то, поскольку они зарегистрированы и работают в Украине, отношения между этими банками и их клиентами регулируются в соответствии с законодательством Украины.

«Изменение или расторжение договора допускается только по согласию сторон, если иное не установлено договором или законом. Таким образом, если заемщик надлежащим образом выполняет свои обязательства по кредиту, то банк не имеет права досрочно потребовать возврата кредита, если такая возможность прямо не указана в договоре, что на практике не встречается», - пояснила Богатых. При этом она отметила, что досрочное расторжение договора возможно в связи с существенным изменением обстоятельств, но только по решению суда в исключительных случаях. Богатых подчеркнула, что речь идет об украинских судах.

По мнению аналитика банковского сектора группы ICU Михаила Демкива, российские банки под действием санкций действительно могут испытывать недостаток ликвидных ресурсов, которые можно было бы направить на кредитование предприятий, в том числе и украинских. «Что касается права требовать досрочного погашения кредитов, то оно может осуществляться в соответствии с условиями существующих договоров. Поэтому в определенной степени такие заявления являются блефом. Наиболее реальной угрозой для украинских заемщиков является отказ от продления сроков по уже открытым кредитам и урезание объемов кредитных линий», - сказал эксперт.

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук отметил, что гипотетически требовать досрочного возврата кредита можно, если это предусмотрено условиями договора, но таких случаев в его практике не было. «С досрочным взысканием у российских банков будет проблема. Как минимум, будут массовые судебные разбирательства. И многие заемщики просто не будут платить, а могут еще и акции протеста против российских банков устроить. Одолжить легко, а забирать сложно», - подчеркнул эксперт.

Таким образом, если действовать сугубо в рамках правового поля, то досрочно вернуть выданные кредиты у россиян вряд ли получится. Но если бы Россия всегда действовала в рамках правового поля, взаимоотношения наших стран складывались бы совершенно иначе.

«Путинская» дружба

Российская Федерация в марте этого года, вопреки всем международным нормам, аннексировала Крым, заполучив помимо части украинской территории активы предприятий, включая ряд крупных сельскохозяйственных, промышленных, энергетических и туристических объектов. Кроме того, восточная соседка активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, введя на территорию ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей свои регулярные войска. Провоцирует раскол среди украинцев потоком лжи через свои средства массовой информации. РФ совершенно не смущает статус гаранта безопасности Украины, согласно собственноручно подписанному Будапештскому меморандуму 1994 года.

Единственным оружием Украины против превосходящего по военной мощи противника являются экономические рычаги. Посильную помощь нашей стране в этом направлении оказывают Евросоюз, США, Канада, Япония и другие страны, которые ввели ряд санкций в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики. Вдобавок к пакету ограничений подлила масло в огонь Организация стран-экспортеров нефти. На сессии в Вене ОПЕК приняла решение сохранить нынешнюю квоту на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в день, что спровоцировало резкое снижение цен на «черное золото» на мировых рынках. Учитывая, что экспорт нефти является одним из стратегических направлений российской экономики и основных источников поступления валюты в страну, решение картеля привело к новому обвалу рубля ниже исторического минимума.

Разумеется, российские власти пытаются держать лицо. Президент РФ Владимир Путин заявил, что девальвация рубля только на руку России, так как это увеличивает ее бюджет. «У нас доходы бюджета не изменились, они даже увеличились на курсовой разнице», - сказал он.

Между тем, угроза российских чиновников потребовать выданные кредиты досрочно является ярким подтверждением того, что прежней уверенности у россиян уже нет, а санкции оказались действенным оружием.

Возможно, и украинские власти ускорят введение санкций как уже опробованного инструмента против агрессии РФ. Действующий с 11 сентября закон о санкциях в отношении России предполагает утверждение их перечня решением Совета национальной безопасности и обороны. Правительство уже предоставило на рассмотрение СНБО список из 209 компаний и более 1000 граждан, которые заслуживают введения экономических и других ограничительных мер за поддержку агрессии РФ.

Украинцам стоит подготовиться к полной перезагрузке отношений с россиянами. Даже если они между странами рано или поздно наладятся - по принципу «худой мир лучше доброй войны», то все равно уже никогда не будут такими, как прежде.

Ольга Гордиенко (УНИАН)