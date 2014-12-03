Нацбанк сегодня снова снизил официальный курс гривни

НБУ на этой неделе снижает официальный курс национальной валюты.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 3 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1518.5623 грн (с 14.00 2 декабря – 1510.6043); 100 евро – 1886.6618 (с 14.00 2 декабря – 1883.5725); 10 российских рублей – 2.9912 (с 14.00 2 декабря – 2.9158). Читайте такжеВ России официальные курсы доллара и евро выросли до новых максимумов Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,1855 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 13,4 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,1693 грн/долл.

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