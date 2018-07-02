«Лото-Забава»: в Киеве выигран 1 000 000 гривень

1 июля во время розыгрыша 986-го тиража «Лото-Забава» было зафиксировано появление пятнадцатого миллионера этого года и 294-го счастливчика среди миллионеров «Лото-Забава».

В начале розыгрыша первым шариком, который выпал из большого лототрона, стал шарик №36, а следовательно, розыгрыш 1 000 000 гривен в 986-м тираже был гарантирован.

Таким образом, счастливчик, который зачеркнул три линии с двумя льготными подковками, выиграл не 200 тыс. гривен, а один миллион. Выигрышный билет № 0037858 был приобретен в Киеве в «ЛОТО маркете» на проспекте Маяковского, 75/2.

Победитель приглашается в «Клуб Миллионеров «М.С.Л.», членство в котором дает свои полезные преимущества. Кроме того, оператор государственных лотерей «М.С.Л.» предлагает победителю принять участие в специальной праздничной VIP-программе - «Два дня из жизни миллионера», рассчитанной на двух человек: победителя и его спутницу или спутника.

В рамках программы новоиспеченному миллионеру предлагается окунуться в мир сладкой жизни в стиле luxury и провести незабываемый уик-энд. Кульминационным событием двух дней станет участие в воскресном прямом эфире «Лото-Забава», где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк, и торжественно вручат почетному гостю символический чек на 1 000 000 гривен.

Напомним, в течение 16-17 июня 2018 года свой праздничный уик-энд в Киеве провел почетный участник «Клуба Миллионеров «М.С.Л.» - Александр Древаль вместе со своей дочерью Верой. В рамках эксклюзивной программы «Два дня из жизни миллионера» гостей ожидало множество развлечений: белый лимузин, посещение столичных ресторанов, отдых в SPA-салоне, а также частная экскурсия по Киево-Печерской Лавре с посещением пещер. А настоящей вишенкой на торте стала поездка в знаменитое Межигорье.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя тиража и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.