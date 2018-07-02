Пенсии в Украине можно повысить на 10-15% - Европейская Бизнес Ассоциация

В ЕБА отметили, что в случае неизменности действующей системы через 30 лет при выходе на пенсию граждане будут в среднем терять 82% дохода.

Внедрение накопительной пенсионной системы в Украине, которое может произойти с 1 января 2019 года, позволит повысить пенсионные выплаты на 10-15%.

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Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

«По оценке экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, коэффициент замещения пенсией потерянного дохода будет постоянно снижаться с сегодняшних 32% до 18% на протяжении следующих 30 лет. Это почти вдвое меньше, чем предусмотрено конвенциями Международной организации труда. В то же время, по подсчетам представителей бизнеса, за счет накопительной пенсионной системы можно будет увеличить пенсионные выплаты на 10-15%», - говорится в сообщении.

В ЕБА отмечают, что бизнес-сообщество поддерживает законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования», который предусматривает лучшие мировые практики и адаптацию к украинским реалиям.

В частности, для каждого трудоустроенного человека до 35 лет обязательно создается собственный накопительный счет, после 35 лет - по выбору работника. Система предусматривает прогрессивную шкалу отчислений от 2% до 7%. Средства будут поступать на индивидуальные пенсионные счета, распоряжаться которыми будут негосударственные пенсионные фонды.

«Расходы на внедрение данной системы являются минимальными, поскольку за основу берется имеющаяся материальная и техническая база (ПФУ, НПФ, администраторы НПФ, аудиторы и т.д.). Государственный пенсионный фонд будет только администратором средств, фактическое управление ими будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Это обеспечит государственно-частное партнерство», - отмечают в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы пенсионного обеспечения перейти к формированию накопительной системы. В рамках этой системы каждый украинец будет отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет и в дальнейшем получать пенсию и с солидарного, и с накопительного уровней.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, введение накопительной системы пенсионного обеспечения, которое планируется с 1 января 2019 года, не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей.

В Минсоцполитики ранее отмечали, что в первый год функционирования накопительного уровня пенсионной системы его участниками могут стать 4,6 млн человек.

Всемирный банк считает внедрение накопительного уровня пенсионной системы в Украине с 2019 года нереалистичным.