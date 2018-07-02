Гройсман: людей передержали на «минималке», но вопрос требует «разговора языком цифр»

По его словам, правительство инициирует повышение минимальной зарплаты сразу после формирования экономической подоплеки.

Кабинет министров Украины инициирует повышение минимальной заработной платы в стране сразу после формирования экономической подоплеки.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что я являюсь инициатором и сторонником повышения заработной платы в Украине. Вообще считаю, что людей передержали на минимальной зарплате, и это огромная проблема. Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем", - сказал глава правительства.

"Когда минималка была 1450 грн, я взял на себя ответственность и поднял ее до 3200 грн, а впоследствии и до 3723 грн. Когда я это делал, многие политики и эксперты меня критиковали. Теперь наоборот! Поэтому как только появится возможность двигаться дальше, я сделаю шаг», - заявил премьер.

Он отметил, что повышение минимальной зарплаты приводит к росту затрат в государственном секторе.

«Для повышения зарплат в государственном секторе нужно перебалансировать сам бюджет. Это также нагрузка для небольших предприятий. Тут необходимо разговаривать языком цифр», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, экс-министр финансов Александр Данилюк оценил повышение "минималки" с апреля 2018 года в 13 млрд гривен дополнительных расходов госбюджета По его словам, если учесть повышение тарифного рассмотрения, дополнительная потребность в расходах на 2018 год составила бы 30 млрд гривень. По словам экс-министра, пока предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет.

Исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова допускает возможность повышения минимальной зарплаты в случае выполнения бюджета на 2018 год, а вице-премьер Павел Розенко выразил уверенность в ее повышении до 4200 грн уже в текущем году.

В 2017 году минимальная зарплата в Украине выросла в два раза - до 3200 грн, в 2018 году - до 3723 грн.