Депутаты из коалиции предлагают отменить НДС-счета

Об этом сказано в проекте закона, зарегистрированном на сайте парламента.

«Защита интересов налогоплательщиков и создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций», - так объяснили цели и задачи в пояснительной записке авторы законопроекта: Оксана Продан, Ольга Белькова, Наталия Агафонова и Нина Южанина от "Блока Петра Порошенко", Александр Кирш и Наталья Кацер-Бучковская от «Народного фронта», Андрей Журжий от «Самопомичи», Александра Кужель от «Батькивщины» и Виктор Галасюк от Радикальной партии.

По мнению народных депутатов, введение НДС-счетов должно повысить эффективность контроля за начислением и уплатой одного из самых коррупционных и скандальных налогов – НДС, а также ликвидировать всевозможные махинации с ним. Однако недостаточное общественное обсуждение норм закона, а также отсутствие международных практик делает невозможной оценку рисков и эффективности НДС-счетов.

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Кроме того, авторы документа указывают на возможные негативные последствия введения электронного администрирования НДС для предприятий. В частности, они отмечают риск постоянного отвлечения оборотных средств субъектов хозяйствования, что может привести к их банкротству. Также депутаты обращают внимание на проблему значительных дополнительных трудовых и технических ресурсов для реализации механизма электронного администрирования НДС и указывают на высокую вероятность остановок или сбоев в электронной системе.

«Учитывая это, а также то, что система будет полностью базироваться на использовании сети Интернет, любые остановки или сбои в работе этих систем приведут к дестабилизации работы предприятия, безосновательному применению к налогоплательщику штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, несвоевременной уплате налога в бюджет», - отмечается в пояснительной записке.

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Как сообщал УНИАН, по мнению Государственной фискальной службы, объем махинаций с платежами по налогу на добавленную стоимость в 2013 году составил порядка 70 млрд грн. Именно для того, чтобы предотвратить махинации, Фискальная служба разработала проект закона о введении с 1 января 2015 года специальных казначейских электронных НДС-счетов.

Верховная Рада приняла закон 31 июля. Согласно закону, налогоплательщикам будут автоматически открыты счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость в банке, который выберет Кабинет министров. В дальнейшем банк должен по требованию ГФС автоматически списывать со счетов необходимые суммы.

В Министерстве финансов Украины отмечали, что норму о введении НДС-счетов поддерживает ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд, выполнение программы сотрудничества с которым является залогом продолжения кредитования экономики Украины со стороны фонда.

Представители деловых кругов весьма неоднозначно отзывались об этом законе, утверждая, что его введение будет вымывать оборотные средства предприятий и усугубит падение во многих отраслях.

Введение НДС-счетов стало одним из дискуссионных вопросов при подготовке коалиционного соглашения в новом парламенте.