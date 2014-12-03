Гривня снизилась на межбанке до 15,60 за доллар

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 18,7834/19,2114 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2852/0,2921 грн/рубль.

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Напомним вчера, 2 декабря, УНИАН сообщал, что гривня на межбанке упала до 15,51 за доллар.