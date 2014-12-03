Украинцы в этом году заплатили налогов на 5% больше

Об этом сообщила в ходе брифинга новый министр финансов Украины Наталья Яресько.

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«В это непростое время украинская экономика продолжала давать налоговые поступления и финансировать социальные выплаты, в этом году налоговые поступления выросли на 5%», - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские предприятия задолжали бюджету более 34 млрд гривень налогов.