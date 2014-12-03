Банк России перед выступлением Путина решил спасти рубль от обвала

Рубль торговался в плюсе вечером среды, резко восстановившись днем благодаря очередным внезапным интервенциям Центробанка, за счет чего валютный курс отошел от психологических отметок 55 рублей за доллар и 68 - за евро, где рынок оказался, реагируя на значительное ухудшение макропрогноза и дешевую нефть, сообщает Reuters.

Участники рынка в массе своей были готовы к выходу ЦБ на валютный рынок, а в числе аргументов называлось также и возможное нежелание чрезмерно портить новостной фон новыми антирекордами рубля и расстраивать карты президенту РФ Владимиру Путину перед его завтрашним обращением к Федеральному собранию.

К 17.45 мск пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи отметки 53,72, что на 0,25 процента ниже предыдущего закрытия, а ранее доллар падал на сессионный минимум 52,75 рубля.

Евро к этому времени потерял 0,7 процента, снизившись до 66,13 рубля, а еще раньше отметившись на 65,15.

Бивалютная корзина оценивается в 59,29 рубля, на 34 копейки ниже предыдущего закрытия.

В начале торгов обе валюты обновили исторические пики, 54,91 и 67,90 соответственно, а бивалютная корзина - 60,76.

"Сейчас уже нет никаких сомнений, что на рынке оперировал Центральный банк - стиль действий почти не отличался от выхода на рынок в понедельник", - сказал Павел Демещик из банка "ИНГ Евразия".

Регулятор в среду мог выйти на рынок первый раз в 12.50 мск, и уже через пару минут курс доллара изменился на три с половиной процента, затем интервенционные продажи несколько раз повторялись, по оценке участников рынка, одновременно шла реакция и на корпоративные денежные потоки разной интенсивности.

Читайте такжеУ российских банков ради спасения рубля хотят забрать триллион бюджетных средствВ предыдущий раз ЦБ провел интервенции в понедельник, также внезапно продав $700 миллионов в ответ на семипроцентное внутридневное падение рубля.

"Это, несомненно, ЦБ продает - весь вопрос, какими объемами он ограничится. По моему мнению, чтобы сбить спекулятивную атаку на рубль, Центробанку надо продать $5-6-7 миллиардов", - сказал дилер крупного западного банка.

Получить комментарий ЦБР пока не удалось. Данные об интервенциях Центробанка, если они имели место в среду, будут опубликованы в пятницу утром.

Центробанк 10 ноября отменил плавающий коридор и регулярные интервенции, но оставил себе право на внезапные.

Утреннее восходящее движение валюты выдохлось у психологической отметки 55 рублей за доллар, поскольку сформировалось мнение, что ЦБ будет её защищать, тем более, что подтвердились понедельничные интервенции Центробанка.

"Люди боятся ЦБ и не стали выносить валюту выше, более того, могли набрать валютный "шорт" вблизи психологических уровней в надежде на возможность интервенций", - объяснил затухание утренней восходящей динамики валюты еще до выхода регулятора на рынок дилер крупного российского банка.

Рубль с прошлого четверга ежедневно обновлял дно после решения ОПЕК не сокращать добычу нефти, что привело к падению нефтяных котировок на пятилетние минимумы.

Сейчас баррель Brent оценивается в $70,74, WTI - в $67,37.

Читайте такжеBloomberg: нефть, рубль и Путин приближаются к цифре 63. Российская шутка – на данный моментДополнительное давление на рубль оказал представленный во вторник обновленный макроэкономический прогноз Минэкономики, где предрекается падение ВВП в 2015 году на 0,8 процента, тогда как ранее прогнозировался рост на 1,2 процента. Прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в 2015 году снижен до $80 за баррель со $100, курса рубля - до 49,0 за доллар с 37,7.

"Исходя из прогноза МЭР, равновесная рублевая цена барреля нефти на следующий год составит в среднем 3.960 рублей за баррель, исходя из которой при текущей цене нефти на уровне $70 за баррель курс доллара будет стремиться к отметке 56,6 рубля", - посчитал Алексей Егоров из "Промсвязьбанка".

Свою роль в давлении на рубль может играть и усиление физического спроса на валюту с началом декабря - месяца, за который корпорациям и банкам надо выплатить более $33 миллиардов внешних займов и процентов по ним в условиях закрытых из-за санкций западных рынков капитала.

Петр Неймышев из банка "Открытие" скептически относится к текущим шагам ЦБ по сдерживанию падения рубля. "Если ЦБ не предпримет каких-либо действий ограничительного характера, например, в вопросе выдачи рублевой ликвидности под валюту или ужесточения контроля над небанковским сектором, где идет наращивание длинных валютных позиций, то валюта на рынке будет расти и расти", - считает он.

Центробанк предоставляет сейчас рубли в рамках операции "валютный своп", ограничиваясь эквивалентом $2 миллиардов, введя этот лимит в том числе и для борьбы со спекуляциями против российской валюты.