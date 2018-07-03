Рада сегодня планирует рассмотреть законопроекты о Нацбюро финансовой безопасности (онлайн)

Также в повестке дня заседания парламента предусмотрен ряд проектов законов по защите прав детей и информационной политики.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в сегодняшней повестке дня заседания парламента предусмотрен ряд проектов законов по защите прав детей и информационной политике.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о переименовании населенных пунктов и изменения в административно-территориальном устройстве нескольких областей.

Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов для включения их в повестки дня сессии, среди которых Антикоррупционная стратегия на 2018-2020 годы.

Кроме того, предполагается рассмотреть ряд экономических законопроектов, в частности, о рынках капитала и организованных товарных рынках.