Рада сегодня планирует рассмотреть законопроекты о Нацбюро финансовой безопасности (онлайн)
10:23, 03 июля 2018Финансы
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Также в повестке дня заседания парламента предусмотрен ряд проектов законов по защите прав детей и информационной политики.
Также предполагается рассмотреть ряд экономических законопроектов / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности.
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Как передает корреспондент УНИАН, также в сегодняшней повестке дня заседания парламента предусмотрен ряд проектов законов по защите прав детей и информационной политике.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о переименовании населенных пунктов и изменения в административно-территориальном устройстве нескольких областей.
Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов для включения их в повестки дня сессии, среди которых Антикоррупционная стратегия на 2018-2020 годы.
Кроме того, предполагается рассмотреть ряд экономических законопроектов, в частности, о рынках капитала и организованных товарных рынках.
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