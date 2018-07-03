Более 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за границей – Минсоцполитики
Более 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе.
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Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на презентации проекта увеличения инклюзивности рынка труда в Киеве.
«Постоянно за границей работают свыше 3 миллионов 200 тысяч украинских граждан», - сказал он.
По его словам, в сезонной трудовой миграции принимают участие до 9 млн украинцев.
При этом Рева отметил, что повышение эффективности рынка труда предусматривает обеспечение трудоустройства внутренне перемещенных лиц, детенизацию занятости и снижение уровня безработицы среди молодежи.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Гройсман считает возможным за несколько лет остановить трудовую миграцию из Украины.
По словам Гройсмана, основной задачей правительства в борьбе с трудовой миграцией является повышение зарплат и качества рабочих мест.
По данным Госстата, около 36% украинских трудовых мигрантов занимаются работой, не требующей квалификации. В то же время 26,8% трудовых мигрантов работают за границей согласно полученной квалификации, а почти 30% работают не по профессии.