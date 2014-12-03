В России хотят запретить аудит компаниям из "стран-агрессоров"

В Госдуму сегодня внесен законопроект, закрепляющий понятие «страна-агрессор», пишут "Ведомости".

Под таковой понимается иностранное государство, вводящее санкции против России, а также ее граждан и юрлиц. Авторы инициативы — единороссы Евгений Федоров и Антон Романов, а также Сергей Катасонов (ЛДПР).

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Согласно документу, иностранным юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в «стране-агрессоре», а также российским юридическим лицам, аффилированным или зависимым от таких иностранных лиц, на территории России будет запрещен аудит, предоставление юридических и иных консультационных услуг. Право формировать такой список предлагают предоставить правительству «в течение 30 дней с даты принятия санкций».

«Целью разработки проекта федерального закона является создание правовых основ для обеспечения экономического суверенитета РФ и устойчивого развития российской экономики путем формирования системы государственных гарантий и мер защиты национальной экономики, а также обеспечения сохранения конфиденциальности сведений бухгалтерской и финансовой документации ведущих российских организаций и защиты государственной тайны», — сказано в сопроводительных документах.

Ранее УНИАН сообщал, что запрет аудита банков иностранными компаниями на фоне падения рейтингов нанесет репутационный урон именно российским банкам.