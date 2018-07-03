Могут посадить на 2 года: в Украине ужесточили наказание за неуплату алиментов

Рада, в частности, ввела автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов.

Верховная Рада приняла закон, которым разрешается автоматизированный арест средств лица, имеющего алиментную задолженность, в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов.

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Как передает корреспондент УНИАН, за закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание (регистрационный номер 8296) проголосовали 230 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что автоматизированная система исполнительного производства обеспечивает автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

Определяется, что тот из родителей, с которым проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос временного выезда за пределы Украины на срок до одного месяца для лечения, обучения, участия ребенка в культурно-научных, спортивных мероприятиях, оздоровления и отдыха за рубежом, в том числе, в составе организованной группы детей и в случае, если ему известно место проживания другого родителя, который не уклоняется и надлежащим образом исполняет родительские обязанности.

В то же время, выезд на срок до одного месяца и более возможен в случае, в частности, наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца, подтвержденной справкой о наличии задолженности по уплате алиментов.

Также законом предусмотрено, что в случае обращения должника относительно перерегистрации или снятия с учета транспортного средства для его продажи органы Министерства внутренних дел обязаны отказать в регистрации и уведомить об этом соответствующий орган исполнительной службы.

В случае открытия или закрытия счета физического лица банк обязан проверить наличие информации о внесении такого лица в Единый реестр должников.

Если он в данном реестре, то банк обязан в день открытия или закрытия счета уведомить об этом указанный в реестре орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Устанавливается, что неуплата свыше 3 месяцев алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития и рядом других заболеваний, влечет за собой исполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Уклонения лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до 10 суток.

Злостное уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет.

Также устанавливается, что минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

В случае повторного невыполнения без уважительных причин должником решения об установлении свидания с ребенком государственный исполнитель составляет акт, выносит постановление о наложении на должника штрафа в двойном размере, направляет в орган предварительного расследования сообщение о совершении должником уголовного преступления, обращается с представлением о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины в суд по месту нахождения органа государственной исполнительной службы, выносит мотивированное постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортным средством и принимает другие меры принудительного исполнения решения.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда положений, которые вступают в силу через 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" сообщения Государственной судебной администрации Украины о начале функционирования Единого государственного реестра исполнительных документов.