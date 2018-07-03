Рада отменила налогообложение алиментов от нерезидентов

Кроме того, в налоговую скидку вносятся средства, потраченные на образование детей в Украине.

Верховная Рада приняла закон, которым отменяется включение алиментов от нерезидентов в облагаемый налогом доход.

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За принятие соответствующего законопроекта (№8295) о внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины проголосовали 235 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью изъятия из Налогового кодекса нормы относительно включения в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога доходов в виде алиментов от нерезидента, а также включение в налоговую скидку суммы средств, уплаченных плательщиком налога на доходы физических лиц в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства.

Как сообщал УНИАН, 15 мая этого года Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену включения алиментов от нерезидентов в облагаемый налогом доход плательщика налога.