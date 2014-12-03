Глава Минфина ожидает рост экономики Украины с 2016 года

Новоназначенная глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько прогнозирует восстановление экономического роста страны уже в 2016 году, сообщила она журналистам в ходе брифинга.

"Мы будем работать над тем, чтобы восстановить экономический рост до 2016 года, чтобы в 2016 году у нас уже был рост", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года (в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя) по сравнению с третьим кварталом 2013 года ускорилось до 5,1%.

Читайте такжеЯценюк считает падение ВВП на 7% нормальным в условиях российской агрессииЭкс-министр финансов Украины Александр Шлапак прогнозировал падение экономики Украины по итогам 2014 года до 7% при условии сохранения нынешней динамики социально-экономического развития. Министерство финансов Украины прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 4,5% при инфляции 13,4%.