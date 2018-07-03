Порошенко заработал более миллиона на процентах в своем банке

Согласно декларации за 2017 год, общая сумма доходов президента составила 16,3 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко получил более 1 млн грн процентного дохода в «Международном инвестиционном банке».

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Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях имущественного состоянии в электронной декларации президента.

В частности, 2 июля Порошенко задекларировал четыре суммы дохода от банковских вкладов: дважды по 105,310 тыс. грн, 298,378 тыс. грн и 559,459 тыс. грн, что суммарно составляет 1,068 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно декларации за 2017 год, общая сумма доходов президента составила 16,3 млн грн, из которых 15,8 млн грн составили проценты по депозитам.

«Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года, ключевым владельцем банка является Петр Порошенко.