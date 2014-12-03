В ЕС заявили, что выделенные €500 млн должны пойти на реформы для повышения благосостояния украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе в интервью украинским журналистам, комментируя факт выделения Европейским Союзом Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

"Наш финансовый взнос не только для финансовых потребностей, но также предназначен поддержать важные программы еще более необходимых реформ. Мы убеждены, что эти реформы не просто необходимы, а даже жизненно необходимы, если мы хотим, чтобы Украина создала условия для устойчивого благосостояния всех украинцев", - заявил еврокомиссар.

Читайте такжеУкраина в этом году получила $9 млрд финансовой помощи и выплатила $14 млрд долга

Отвечая на вопрос УНИАН относительно того, как именно должны быть использованы эти финансы украинской стороной, Московиси назвал несколько приоритетов. "Приоритеты (это не условия, но приоритеты) должны быть предоставлены усилению государственного финансирования, управления, институционным рамкам, борьбе с коррупцией, реструктуризации энергетического сектора, финансовому сектору, и, наконец, торговле и налогам", - перечислил он.

При этом Московиси отметил, что тот факт, что ЕС выделил Украине 500 млн евро, демонстрирует, что Европа "выполняет свои обязательства, проявляет солидарность с Украиной, потому что мы на ее стороне". "Мы хотим демократии и благосостояния в Украине и хотим этому способствовать, оказывая важную финансовую поддержку во время чрезвычайного экономического и социального кризиса в Украине", - отметил еврокомиссар.

Читайте такжеЕС и США обещают "бок о бок" поддерживать новое правительство Украины

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Европейская комиссия выделила очередной транш макрофинансовой помощи Украине - в размере 500 млн. евро.

„Сегодня Европейская комиссия выделила макрофинансовую поддержку Украине в размере 500 млн евро. Уже было выделено 860 млн евро в рамках двух макрофинансовых программ для Украины. Это очень конкретный сигнал европейской приверженности Украине и помощи разрешить кризис”, - сказала представитель Еврокомиссии Мина Андреева.