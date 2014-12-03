Доходы госбюджета Украины за 11 месяцев выросли до 302 млрд гривень
Доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2014 года составили 301,9 млрд грн, что на 8,3 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
Доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-ноябрь 2014 года составили 381,8 млрд грн, что на 4,5 млрд грн (1,2%) больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
При этом доходы государственного бюджета за 11 месяцев составили 301,9 млрд грн, что на 8,3 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
В разрезе основных платежей, по информации ГФС, прирост обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (рост объема платежей составил 57,7%, или 3 873,1 млн грн), по НДС с импортируемых товаров (7,1%, или 6 310,4 млн грн), по НДС с произведенных в Украине товаров (20%, или 5 129,9 млн грн), по сборам за пользование недрами (27,1%, или 3 231,6 млн грн), по акцизам произведенных в Украине подакцизных товаров (4,3%, или 954,8 млн грн), по ренте за транзит газа (53,9%, или 407,4 млн грн), по акцизам на импорт подакцизных товаров (19,9%, или 388,1 млн грн), по сбору за радиочастоты (44,7%, или 375,5 млн грн), по экспортным пошлинам (почти в 3 раза, или на 124,6 млн грн).
Читайте такжеУкраинские предприятия задолжали бюджету более 34 млрд гривень налогов«В полном объеме выполнено задание Министерства финансов по налогу на прибыль предприятий (101,5%), экспортной пошлине (266,8%), целевой надбавке к действующему тарифу на газ (105,2%), на электрическую и тепловую энергию (102,1%), по рентной плате за транспортировку газа (109,8%)», - сообщили в ГФС.
Как сообщал УНИАН, в Госказначействе считают, что недопоступления в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составили 26,7 млрд грн.
По данным ГФС, доходы сводного бюджета за 10 месяцев составили 344 млрд грн, что на 3,7 млрд грн (1,1%) больше аналогичного периода прошлого года.