Доходы госбюджета Украины за 11 месяцев выросли до 302 млрд гривень

Доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-ноябрь 2014 года составили 381,8 млрд грн, что на 4,5 млрд грн (1,2%) больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

При этом доходы государственного бюджета за 11 месяцев составили 301,9 млрд грн, что на 8,3 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

В разрезе основных платежей, по информации ГФС, прирост обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (рост объема платежей составил 57,7%, или 3 873,1 млн грн), по НДС с импортируемых товаров (7,1%, или 6 310,4 млн грн), по НДС с произведенных в Украине товаров (20%, или 5 129,9 млн грн), по сборам за пользование недрами (27,1%, или 3 231,6 млн грн), по акцизам произведенных в Украине подакцизных товаров (4,3%, или 954,8 млн грн), по ренте за транзит газа (53,9%, или 407,4 млн грн), по акцизам на импорт подакцизных товаров (19,9%, или 388,1 млн грн), по сбору за радиочастоты (44,7%, или 375,5 млн грн), по экспортным пошлинам (почти в 3 раза, или на 124,6 млн грн).

Читайте такжеУкраинские предприятия задолжали бюджету более 34 млрд гривень налогов«В полном объеме выполнено задание Министерства финансов по налогу на прибыль предприятий (101,5%), экспортной пошлине (266,8%), целевой надбавке к действующему тарифу на газ (105,2%), на электрическую и тепловую энергию (102,1%), по рентной плате за транспортировку газа (109,8%)», - сообщили в ГФС.

Как сообщал УНИАН, в Госказначействе считают, что недопоступления в общий фонд госбюджета за 11 месяцев составили 26,7 млрд грн.

По данным ГФС, доходы сводного бюджета за 10 месяцев составили 344 млрд грн, что на 3,7 млрд грн (1,1%) больше аналогичного периода прошлого года.