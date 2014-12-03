Минэкономразвития подаст в ВР 16 законов для получения $500 млн от Всемирного банка - Абромавичус
Новый министр заявил, что под его руководством Минэкономразвития планирует до конца года запустить реформу управления государственными предприятиями для повышения их эффективности, а также разработать законопроекты по дерегуляции экономики.
Минэкономразвития подаст на рассмотрение парламента 16 законов, которые дадут возможность получить 500 млн долл. от Всемирного банка, заявил на брифинге в Киеве новый министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.
«Мы планируем внести в парламент 16 законов, дающих возможность получить финансирование в размере 500 млн долл. от Всемирного банка», - заявил он.
Министр отметил, что под его руководством Минэкономразвития планирует до конца года запустить реформу управления государственными предприятиями для повышения их эффективности, а также разработать законопроекты по дерегуляции экономики.
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«Меня удивило количество образованных людей в министерстве, которые были разочарованы медленными темпами реформ», - сказал Абромавичус.
Также министр экономического развития и торговли отметил, что получил много поздравлений в связи со своим назначением, в том числе и от своих бывших коллег по инвестиционному бизнесу из России.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 декабря утвердила состав Кабинета министров. «За» соответствующее постановление проголосовали 288 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).