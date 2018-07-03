Госбюджет в первом полугодии недополучил 14 миллиардов доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета выросли на 13,7%.

Государственный бюджет Украины в январе-июне 2018 года получил 449,056 млрд грн доходов, что на 14,128 млрд грн, или на 3,1%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета в первом полугодии 2018 года выросли на 54,150 млрд грн, или на 13,7%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.