В Фонде гарантирования советуют отменить гарантии по валютным вкладам

Также в фонде считают необходимым повысить гарантированное возмещение по вкладам до 800 тысяч гривень.

В Украине возможна отмена выплаты государством возмещения по вкладам в обанкротившихся банках в иностранной валюте, но для этого требуются изменения в законодательство.

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Такое мнение высказал журналистам директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

«Гарантии с валютных вкладов я бы снял, честно говоря. Но это нужно через закон делать. Я считаю, что государство должно гарантировать и поддерживать в первую очередь национальную валюту», - сказал Ворушилин.

В то же время, он подчеркнул, что предельный объем гарантированного возмещения по вкладам, в настоящее время установленный в размере 200 тысяч гривен, необходимо повысить.

«Мы понимаем, что для стабильности в обществе, в государстве, в банках нам необходимо это делать. Что такое 200 тысяч на сегодняшний день? Это меньше 10 тысяч долларов», - добавил Ворушилин.

По его словам, предельный объем гарантированного возмещения по вкладам можно поднять до 800 тысяч гривен, но для этого, помимо изменений в законодательство, нужна координация работы правоохранителей и судебной системы с фондом.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам.

В управлении фонда находятся активы обанкротившихся банков на более чем 500 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость более чем в пять раз ниже по причине низкого качества этих активов.