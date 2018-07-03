Нацбанк назвал причины колебаний на валютном рынке

НБУ объясняет колебания на валютном рынке во второй половине июня снижением продажи валюты аграриями.

Рост волатильности обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке во второй половине июня обусловлен снижением предложения иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что Нацбанк сохранял свое присутствие на рынке, сглаживая чрезмерные колебания обменного курса гривни и пополняя международные резервы в периоды превышения предложения валюты над спросом.

В результате покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 24 млн долл. и июне и на 1,3 млрд долл. - с начала года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после двухмесячного перерыва - с 16 апреля по 11 июня – в который только покупал валюту.

За январь-май Нацбанк пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,2 млрд долл.

Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,1 млрд долл., что на 2,5% ниже показателя на начало года.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 26,30/26,35 грн/долл.