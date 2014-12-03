ЕС изучает возможности предоставления Украине дополнительной финансовой помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе в интервью украинским журналистам.

"В ближайшие недели Комиссия даст оценку предоставлению дополнительной финансовой помощи", - сказал Московиси.

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Он напомнил, что ранее соответствующий запрос поступил от украинской власти.

По словам Московиси, третья программа будет сопровождаться определенными условиями. "Она будет включать в себя определенную сумму помощи с прикрепленной политикой условий. Но это произойдет только тогда, когда будет достигнута договоренность продлить дополнительную финансовую помощь", - объяснил еврокомиссар.

В настоящее время работа над этим продолжается, добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря Европейская комиссия выделила следующий транш макрофинансовой помощи Украине - в размере 500 млн евро.

„Сегодня Европейская комиссия выделила макрофинансовую поддержку Украине в размере 500 млн евро. Уже было выделено 860 млн евро в рамках двух макрофинансовых программ для Украины. Это очень конкретный сигнал европейской приверженности Украине и помощи в разрешении кризиса”, - сказала представитель Еврокомиссии Мина Андреева.