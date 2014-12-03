Глава Минфина прогнозирует принятие госбюджета до конца года на основе утвержденных показателей
Яресько отметила, что бюджет будет принят с учетом реформ социальных фондов, бюджета и налоговой реформы, которую разрабатывало предыдущее правительство.
Новоназначенная глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько прогнозирует принятие государственного бюджета на следующий год до конца текущего года, используя наработки прежнего правительства. Об этом она сообщила журналистам в ходе брифинга.
«Предыдущее правительство работало над бюджетом на следующий год, и мы будем использовать эти наработки. Я только начала работать. Думаю, до конца года нам удастся принять бюджет на следующий год», - сказала министр.
Яресько также отметила, что бюджет будет принят с учетом реформ социальных фондов, бюджета и налоговой реформы, которую разрабатывало предыдущее правительство.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал принятие "чрезвычайно жесткого" бюджета на 2015 год приоритетной задачей Верховной Рады до конца 2014 года.
Министерство финансов Украины прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 4,5% при инфляции 13,4%.
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При этом правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%.
Минфин предлагает придерживаться более пессимистичного сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.