Новая глава Минфина назвала приоритеты: налоговая реформа и рост доходов бюджета

Министерство финансов Украины под руководством нового министра Натальи Яресько сосредоточится на проведении налоговой реформы и увеличении доходов государственного бюджета, заявила министр в ходе брифинга.

«Что касается бюджета на 2015 год, мы сосредоточимся на налоговой реформе, предполагающей упрощение администрирования налогов и увеличение доходов госбюджета за счет детенизации экономики и использования прозрачных правил взимания налогов», - сказала Яресько.

Также, по ее словам, предстоит реформирование самой бюджетной системы и совершенствование администрирования единого социального взноса.

Читайте такжеГлава Минфина ожидает рост экономики Украины с 2016 годаМинистр сообщила, что бюджетный дефицит в 2015 году традиционно будет покрываться за счет кредитов и финансовой помощи партнеров.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров, в том числе назначив министром финансов Украины Наталью Яресько.