Это возможно после изменений в законодательство либо после вхождения в его капитал не государственного акционера.

Государственный «Ощадбанк» может стать участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц после изменений в законодательство либо после вхождения в его капитал не государственного акционера.

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Об этом сообщил журналистам директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.

«Тут два варианта: либо поменять законодательно, либо кто-то зайдет – купит миноритарную долю в капитале «Ощадбанка», и тогда он попадет к нам автоматом», - пояснил Ворушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у Международного валютного фонда и Всемирного банка однозначная позиция, что все банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию государственного «Ощадбанка», которая предусматривает частичную приватизацию финучреждения с участием международного инвестора.

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке «Ощадбанка», а в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.

Согласно действующему законодательству, 100% вкладов в государственном «Ощадбанке» гарантируются государством.