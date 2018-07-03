Антимонопольный комитет разблокировал тендеры по закупке сканеров для таможни - Гройсман
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разблокировал тендеры на закупку сканеров для таможни на общую сумму 1,3 млрд грн.
Читайте такжеЭксперимент от Кабмина: Нацполиции разрешили контролировать таможенников
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
«АМКУ разблокировал тендеры на закупку сканеров для таможни на общую сумму 1,3 млрд грн. Мы огласили войну контрабанде и всячески содействуем прозрачности границ. Закупка и установка сканеров - шаг в этом направлении», - отметил премьер.
Также он поблагодарил АМКУ за оперативные решения по разблокированию тендеров.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году Государственная фискальная служба (ГФС) объявила тендер на закупку сканеров, однако он был заблокирован АМКУ.
В сентябре прошлого года премьер Гройсман пригрозил уволить главу Антимонопольного комитета из-за отмены тендера ГФС по закупке сканеров.
По словам главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, тендер не состоялся в связи с недостаточным количеством участников на финальной стадии аукциона.
ГФС объявила повторный тендер с целью закупить 10 сканеров с максимальным бюджетом закупки 10 млрд грн.
В конце июня текущего года Гройсман сообщил об очередном блокировании тендера.