Антимонопольный комитет разблокировал тендеры по закупке сканеров для таможни - Гройсман

По словам премьера, закупка и установка сканеров станет шагом в направлении борьбы с контрабандой и прозрачности границ.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разблокировал тендеры на закупку сканеров для таможни на общую сумму 1,3 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«АМКУ разблокировал тендеры на закупку сканеров для таможни на общую сумму 1,3 млрд грн. Мы огласили войну контрабанде и всячески содействуем прозрачности границ. Закупка и установка сканеров - шаг в этом направлении», - отметил премьер.

Также он поблагодарил АМКУ за оперативные решения по разблокированию тендеров.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Государственная фискальная служба (ГФС) объявила тендер на закупку сканеров, однако он был заблокирован АМКУ.

В сентябре прошлого года премьер Гройсман пригрозил уволить главу Антимонопольного комитета из-за отмены тендера ГФС по закупке сканеров.

По словам главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, тендер не состоялся в связи с недостаточным количеством участников на финальной стадии аукциона.

ГФС объявила повторный тендер с целью закупить 10 сканеров с максимальным бюджетом закупки 10 млрд грн.

В конце июня текущего года Гройсман сообщил об очередном блокировании тендера.