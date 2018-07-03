Закон «О валюте и валютных операциях» заменит устаревший декрет Кабинета министров от 1993 года и предусматривает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

Президент Петр Порошенко планирует завтра подписать закон о валюте.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время украинско-сербского делового форума, в котором принял участие вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

По информации НБУ, закон вступит в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.

В частности, по новому закону банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон отменит валютный контроль мелких расчетов, оставив только уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.