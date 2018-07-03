НБУ опустил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 4 июля: 100 USD – 2629.9259 грн; 100 EUR – 3067.8086 грн; 10 RUR – 4.1600 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2629.9259 (3 июля – 2623.2692)

100 EUR – 3067.8086 (3 июля – 3053.2230)

10 RUR – 4.1600 (3 июля – 4.1547)

Во вторник, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,66/30,69 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4162/0,4170 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2993 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 608 сделок на сумму 392,40 млн долл.