Комитет Госдумы: россияне не выиграют от деноминации рубля

Об этом заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет РИА Новости.

Ранее в ЛДПР заявили, что деноминация рубля возможна в связи с дальнейшим падением курса национальной валюты и от нее россияне ничего не потеряют, а лишь приумножат, к тому же она актуальна в текущей экономической обстановке.

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"Во-первых, это невозможно. Население точно не выиграет, потому что нули "округляют" в верхнюю сторону", — сообщил Аксаков РИА Новости.

"Я не знаю ни одной деноминации, ни одной такой процедуры, от которой бы люди выиграли. О деноминации сейчас, я считаю, даже вредно говорить и неправильно", — добавил парламентарий.