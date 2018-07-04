Стало известно, из каких стран украинские заробитчане перечисляют домой больше всего денег

Большинство денег украинцы перечисляют из стран Евросоюза, где находятся на заработках.

В течение января-марта этого года украинцы перечислили из-за границы домой 2 млрд 614 млн долларов - по официальным и неофициальным каналам.

За весь прошлый год общая сумма составила 9 млрд 331 млн долларов. Такие данные приводит Национальный банк Украины, передает ТСН.

Читайте такжеБолее 3,2 миллиона украинцев постоянно работают за границей – Минсоцполитики

Наибольшие поступления происходят из Польши: за весь 2017 год оттуда поступило 3 млрд 116 млн долларов, а за первый квартал этого года - 865 млн долларов.

Россия за поступлениями на втором месте: 1 млрд 359 млн долларов в прошлом году и 300 млн долларов за первый квартал 2018-го.

Из США в прошлом году перечислили 679 млн долларов, а за январь-март этого года - 192 млн долларов.

Большинство денег украинцы перечисляют из стран Евросоюза, где находятся на заработках. Суммы средств оттуда в пять раз больше, чем из стран СНГ: 1 млрд 640 млн долларов (ЕС) против 340 млн долларов (СНГ).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году на уровне 9 миллиардов долларов, что соответствует объему переводов 2017 года.