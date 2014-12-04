В ЦБ России заявили, что все-таки будут пытаться спасти рубль

Центральный банк РФ заявил о готовности совершать валютные интервенции без ограничений по объему в связи с тем, что текущий курс рубля "отклонился от фундаментально обоснованных значений", сообщает Прайм.

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"По оценкам Банка России, текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, - говорится в заявлении регулятора. - В случае необходимости Банк России готов и в дальнейшем совершать валютные интервенции без ограничений по объему и предварительного объявления".

Ранее УНИАН сообщал, что у российских банков ради спасения рубля хотят забрать триллион бюджетных средств.