Центробанк России признал текущий курс рубля угрозой для финансовой стабильности

Текущий курс рубля значительно отклонился от фундаментальных значений. Динамика курса приводит к возникновению рисков для стабильности финансовой системы, говорится в заявлении Центробанка России, обнародованном на сайте регулятора.

Читайте такжеБанк России перед выступлением Путина решил спасти рубль от обвалаВ частности, курс рубля отклонился от тех уровней, которые «определяются действием макроэкономических факторов, прежде всего влияющих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары, дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами». По мнению регулятора, избыточная волатильность курса может привести к возникновению рисков для финансовой стабильности и способствовать созданию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий.

Регулятор обещает принимать меры, способствующие возврату валютного курса к фундаментально обоснованным значениям.

"В случае необходимости Банк России готов и в дальнейшем совершать валютные интервенции без ограничений по объему и предварительного объявления. Информация о размере проведенных интервенций будет публиковаться в установленном порядке", - говорится в заявлении.

Ранее в Госдуме посчитали возможной деноминацию рубля.