Гройсман: не все правоохранители имеют желание побороть теневые схемы на таможне
Нежелание некоторых правоохранителей побороть теневые схемы на таможне, приводящие к контрабанде и потере бюджетом десятков миллиардов гривень, является серьезным вызовом для руководства Украины.
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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
«Могу сказать, что не все имеют желание побороть теневые потоки. Это тоже есть серьезный вызов для всей правоохранительной системы, руководства государства в отношении адекватного реагирования на эти вызовы», - сказал он.
По словам премьера, авторы теневых схем, которые были бы невозможны без участия правоохранителей, сначала создают бизнесу проблемы при ввозе товаров, а после этого предлагают «решить вопрос» за определенный процент.
«Государство теряет десятки миллиардов. Они (авторы теневых схем - УНИАН), наверное, зарабатывают десятки миллионов или сотни миллионов. Но государство теряет десятки миллиардов. В такое сложное время это недопустимо. Мой основной призыв для всех - опомниться», - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.
Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.
По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.