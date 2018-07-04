Гройсман: не все правоохранители имеют желание побороть теневые схемы на таможне

По словам премьера, авторы теневых схем, которые были бы невозможны без участия правоохранителей, сначала создают бизнесу проблемы при ввозе товаров, после чего предлагают «решить вопрос» за определенный процент.

Нежелание некоторых правоохранителей побороть теневые схемы на таможне, приводящие к контрабанде и потере бюджетом десятков миллиардов гривень, является серьезным вызовом для руководства Украины.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Могу сказать, что не все имеют желание побороть теневые потоки. Это тоже есть серьезный вызов для всей правоохранительной системы, руководства государства в отношении адекватного реагирования на эти вызовы», - сказал он.

По словам премьера, авторы теневых схем, которые были бы невозможны без участия правоохранителей, сначала создают бизнесу проблемы при ввозе товаров, а после этого предлагают «решить вопрос» за определенный процент.

«Государство теряет десятки миллиардов. Они (авторы теневых схем - УНИАН), наверное, зарабатывают десятки миллионов или сотни миллионов. Но государство теряет десятки миллиардов. В такое сложное время это недопустимо. Мой основной призыв для всех - опомниться», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.