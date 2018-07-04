Гройсман похвастался борьбой с контрабандой: поступления на Одесской таможне выросли в два раза

Средний объем поступлений от растаможивания одного контейнера вырос до 1 млн грн с 500 тыс. грн.

Поступления в государственный бюджет от растаможивания товаров на Одесской таможне после усиления борьбы с контрабандой, за период 20-26 июня, выросли в два раза.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Разница сейчас приблизительно в два раза. При первой растаможке 500 тысяч за контейнер гривень в среднем заплатили, а сейчас миллион гривень. Это огромные деньги. Когда я понимаю, что мы начали борьбу и эти деньги попали в бюджет, то кто-то их потерял. И я понимаю, что это шальные деньги. Я думаю, что во многих кабинетах истерика, потока нет. И я думаю, что они будут готовы на кардинальные вещи, чтобы это возобновить», - сказал он.

По словам премьера, рост поступлений от растаможивания контейнеров с обувью вырос до 21 600 долларов с 16 600 долларов за контейнер. Кроме того, рост поступлений от растаможивания тканей вырос до 24 000 долларов с 11 200 долларов за контейнер, игрушек - до 30 500 долларов с 24 300 долларов за контейнер.

«И это я еще не говорю о нефти», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.