Гройсман хочет бороться с контрабандой с помощью ВМС

Премьер заявил о возможности проведения военных учений возле не желающих заходить на растаможку морских судов с 4000 контейнерами.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о возможности проведения военных учений возле морских судов с 4000 контейнерами, которые не желают заходить на растаможку, надеясь, что впоследствии товар удастся ввезти при помощи теневых схем.

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Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.

«4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, не заходят, не растаможиваются. Им говорят «завтра, послезавтра, через неделю, договоримся». Не договоримся, растаможивайте, завозите в Украину, продавайте товар по честной цене, платите налоги в бюджет. У меня вопрос: Вооруженные силы Украины такую политику поддерживают? Степан Тимофеевич (Полторак, министр обороны - УНИАН)?», - отметил Гросйман.

В свою очередь, министр обороны предложил «подогнать суда ближе к берегу» с помощью Военно-морских сил.

«Может, их нужно немного из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу?», - предложил Полторак.

После этого Гройсман допустил возможность проведения военных учений вблизи судов с контейнерами.

«Степан Тимофеевич, недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины, провести где-то там поблизости учения. Честно вам могу сказать - не могу этого терпеть. И подельником я не собираюсь ни у кого быть», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4». Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.