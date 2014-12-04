"Ощадбанк" выдаст 5 млрд гривень кредита на газ крупнейшему производителю удобрений в Украине

Кабинет министров Украины поручил государственному «Ощадбанку» предоставить Одесскому припортовому заводу кредит в объеме 5 млрд грн сроком на год для закупки природного газа, необходимого для собственных производственных нужд и технологических потребностей предприятия.

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Поручение, согласно документу, должно быть осуществлено вне процедур государственных закупок. При этом срок предоставления кредита может быть продлен при наличии достаточного обеспечения обязательств.

«Кредит предоставляется для обеспечения достижения необходимого уровня финансирования текущей деятельности публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" и возможности закупки на условиях стопроцентной предоплаты газа, который будет использоваться обществом исключительно для собственных производственных и технологических нужд в объемах, необходимых для обеспечения его стабильной работы, - говорится в распоряжении. - Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству финансов, Фонду государственного имущества при участии Национального банка и публичного акционерного общества "Государственный Ощадбанк Украины» принять меры к проведению в установленном порядке расчетов по договору купли-продажи природного газа, который будет заключен между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и Одесским припортовым заводом на общую сумму 5 млрд гривень, в том числе с привлечением кредита на сумму 5 млрд гривень сроком до одного года с возможностью пролонгации под достаточное и приемлемое обеспечение».

При этом Минфин, Минэкономразвития, ФГИУ и НАК «Нафтогаз Украины» должны в 10-дневный срок внести изменения в финансовый план ОПЗ, провести собрание акционеров завода и согласовать условия закупки газа.

Контроль за целевым использованием средств возложен на Фонд госимущества.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин решил продать Одесский припортовый завод до октября 2015 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Завод является акционерным обществом, государственный пакет акций составляет 94,56%. В то же время, согласно правительственному решению, предприятие должно быть приватизировано не позднее сентября 2015 года. Как ожидается, 24 декабря текущего года Фонд государственного имущества Украины проведет на фондовой бирже "Перспектива" аукцион по продаже 5% акций завода при начальной стоимости пакета акций 39,9 млн грн.