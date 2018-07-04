Нацбанк отреагировал на тиражируемый в СМИ прогноз о возможном падении гривни до 40,8 за доллар

Регулятор 12 июля обнародует новый прогноз для экономики Украины.

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя тиражируемую в СМИ презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривни к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл - до 40,8 грн/долл.

«Национальный банк не комментирует документы анонимного происхождения, циркулирующие в Интернет-сети. Обновленный прогноз, который будет отражать актуальное видение Национального банка по дальнейшему развитию макроэкономической ситуации, в том числе в зависимости от прогресса в сотрудничестве с МВФ, будет обнародован во время пресс-брифинга по монетарной политике 12 июля и подробно опубликован в Инфляционном отчете 19 июля», - говорится в комментарии.

Отмечается, что Нацбанк рассматривает различные сценарии развития ситуации, чтобы принимать наиболее эффективные решения и защищать экономику от потенциальных рисков, определяя базовый сценарий, имеющий наиболее высокую вероятность реализации.

Также в НБУ напомнили, что по итогам последней дискуссии комитета по монетарной политике регулятор рассматривает два различных сценария в зависимости от дальнейшего сотрудничества с МВФ, наиболее вероятный из которых предполагает продолжение реформ и сотрудничества с Фондом.

В то же время, как пояснили в НБУ, регулятор изучает и потенциальные, но менее вероятны альтернативные прогнозные сценарии, в основу которых заложено предположение об отсутствии реформ и финансовой поддержки официальных кредиторов в комбинации с другими факторами, включая изменение ситуации на внешних рынках.

«С учетом этих сценариев Национальный банк отмечал и продолжает подчеркивать важность проведения структурных реформ, необходимых для дальнейшего сотрудничества с МВФ, с целью обеспечения макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического роста», - говорится в комментарии.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины по данным дилеров коммерческих банков сегодня – 4 июля – к середине торгов составили 26,42/26,44 грн/долл.