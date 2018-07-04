Кабмин назначил нового замминистра финансов

13:59, 04 июля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия, с октября 2015 года возглавляющего Департамент финансовой политики Минфина.

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Как сообщается на сайте Минфина со ссылкой на решение правительства, принятое 4 июля, Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием госбанков, небанковского сектора, публичных инвестиций и инноваций.

По информации Минфина, Гелетий имеет степень кандидата экономических наук. В период с 2003 по 2015 год он работал в Национальном банке Украины, пройдя путь от экономиста до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана на увольнение министра финансов Александра Данилюка, после чего Кабинет министров возложил исполнение обязанностей главы Министерства финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову.

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Теги: #Минфин#Кабмин