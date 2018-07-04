Президент направил в Раду законопроект о замене налога на прибыль

В законопроекте содержится норма, согласно которой он вступит в силу только после определения компенсаторов потерь государственного бюджета.

Президент Украины Петр Порошенко направил на рассмотрение парламента законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, в случае принятия которого налогообложению будет подлежать лишь та часть прибыли, которая выводится из бизнеса.

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Как передает корреспондент УНИАН, это решение президент принял в ходе встречи с бизнесом в Киеве, подписав соответствующее представление.

«Законопроект не создает противоречия с нашими международными партнерами, потому что в нем содержится норма, согласно которой он вступит в силу только после определения компенсаторов потерь государственного бюджета», - сказал он.

При этом исполнительный директор Европейский Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, присутствовавшая на встрече, не выразила однозначной поддержки законопроекта, несмотря на то, что большая часть присутствовавших представителей бизнеса однозначно поддержала решение президента.

«Мы подходим к этому вопросу взвешенно», - сказала она.

По словам Деревянко, не все предложения ЕБА к законопроекту были учтены.

Президент, в свою очередь, призвал не дискредитировать законопроект.

«Когда ЕБА будет президентом - будете решать... Если вас что-то не устраивает - подавайте альтернативный законопроект. Завалите оба», - сказал Порошенко.

На встрече присутствовали представители всех основных бизнес-ассоциаций Украины. Против законопроекта выступил один из представителей бизнеса, еще четыре воздержались, остальные же однозначно поддержали проект закона.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.

В конце июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что непродуманное введение налога на выведенный капитал может привести к финансовому кризису.