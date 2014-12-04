Рубль после срочных действий Банка России по его спасению пока растет

Рубль вырос утром четверга после заявлений Центробанка о ситуации на валютном рынке и повышения доступности валютной ликвидности через операции репо в условиях рисков дефицита валюты, необходимой для погашения внешних займов в условиях западных санкций, передает Reuters.

Сегодня утром ЦБ сообщил о снижении ставок по всем срокам таких операций - до LIBOR плюс 0,5 процента (вместо LIBOR плюс 1,5 процента), а также вновь подтвердил свои намерения совершать валютные интервенции на рынке без ограничений по объему и предварительного объявления и отметил, что текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений.

К 10.30 мск пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи отметки 52,84, что на две трети процента ниже предыдущего закрытия.

Евро к этому времени упал на один процент до 64,95 рубля.

Бивалютная корзина оценивается в 58,30 рубля, на 42 копейки дешевле вчерашнего биржевого закрытия.

Читайте такжеБанк России перед выступлением Путина решил спасти рубль от обвалаВ фокусе внимания - сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, именно в преддверии которого, по оценке некоторых участников рынка, Центробанк и мог активизироваться в деле защиты рубля от чрезмерного снижения.

Далее рубль может реагировать уже на степень важности информации экономического и политического характера, содержащейся в выступлении Путина.

Рубль с прошлого четверга по вчерашний день регулярно обновлял дно после решения ОПЕК не сокращать добычу нефти, что привело к падению нефтяных котировок на пятилетние минимумы.

Сейчас баррель Brent оценивается в $70,20, WTI - в $67,84.

Центробанк, помимо снижения ставок валютного репо, отметился на рынке и с валютными интервенциями. В понедельник он продал $700 миллионов, об объеме возможных вчерашних продаж станет известно в пятницу утром.