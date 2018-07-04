Налоговая милиция продолжает функционировать - Гройсман

По словам Гройсмана, основной задачей налоговой милиции является пресечение коррупционных схем, а функционировать она должна в координации с Национальной полицией.

Налоговая милиция продолжает функционировать, несмотря на то, что ее правовой статус не определен.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в Государственной фискальной службе.

«Возможно, есть дискуссия, есть налоговая милиция или нет. Для меня так дискуссии нет - налоговая милиция есть», - сказал он.

По словам Гройсмана, основной задачей налоговой милиции является пресечение коррупционных схем, а ее функционирование должно происходить в условиях координации с Национальной полицией.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года налоговая милиция в Украине де-юре вне закона, поскольку в Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной из-за технической ошибки.

И в правительстве, и в парламенте рассчитывали принять закон о создании Службы финансовых расследований, которая аккумулировала бы функции контроля всех видов финансово-экономических операций в стране и позволила бы ликвидировать экономические подразделения в других ведомствах, включая МВД и СБУ, поэтому полномочия налоговой милиции восстановлены не были.