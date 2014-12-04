Глава ВТБ приравнял к войне отключение российских банков от системы SWIFT

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин в интервью немецкому изданию Handelsblatt предостерег западные страны от введения новых санкций в отношении российской экономики, сообщает "Новое время".

В частности, возможное отключение российских банков от платежной системы SWIFT Костин приравнял к объявлению войны.

По словам банкира, сразу после отключения российских банков от системы SWIFT посол США в РФ должен будет покинуть Москву.

“По моему личному мнению, введение подобных санкций будет означать войну”, - заявил Костин.

Российская банковская система является самым уязвимым сегментом российской экономики, так как в большинстве случаев опирается на доллар и евро.

Читайте такжеРосія через санкції може перейти на застарілу систему грошових переказів 90-х роківСистема SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на шесть триллионов долларов, в ней участвуют более 10 000 финансовых организаций в 210 странах.

Ранее резолюция Европарламента с призывом исключить Россию из глобальной межбанковской системы SWIFT вызвала эмоциональную реакцию у главы минэкономразвития РФ.

“Я рассчитываю, что нет, SWIFT не пойдет на это, потому что это безумие, это я бы сказал, военные действия на самом деле. Безусловно, мы будем предпринимать все шаги, для того, чтобы защитить нашу банковскую систему в этой ситуации”, - заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.