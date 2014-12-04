Инвестиции в экономику оккупированного Россией Крыма сократились на 70%

В развитие экономики оккупированного Россией Крыма за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2014 года вложено 15 млрд 252,3 млн рублей инвестиций - на 60,9% ниже уровня девяти месяцев прошлого года, передают "Новости Крыма" со ссылкой на данные Крымстата.

Читайте такжеНалоговая РФ требует от крымчан сведения об их счетах и вкладах в банках Украины«Основная часть инвестиций в основной капитал направлена в жилищное строительство (43% общего объема), большая часть из которых направлена на строительство собственного жилья (88,8%). Предприятиями промышленных видов деятельности освоено 12,4% республиканского объема инвестиций в основной капитал, объемы которых составили 1897,8 млн рублей. Наибольшие объемы инвестиций среди промышленных видов деятельности освоены предприятиями по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 54%; перерабатывающей промышленности - 37,3%. Доля предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров в освоении инвестиций составила 6,3%; по водоснабжению; канализации, обращению с отходами - 2,4% от всех инвестиций в промышленность», - отмечает Крымстат.

«В целом в экономике республики финансирование инвестиционной деятельности за счет собственных средств предприятий и организаций составило 48% общего объема инвестиций в основной капитал. За счет кредитов банков и прочих займов освоено 5%; средств иностранных инвесторов - 3% инвестиций в основной капитал», - сообщил Крымстат.