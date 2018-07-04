Доллар и евро в Украине подорожают

Нацбанк опустил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2643.7983 (4 июля – 2629.9259)

100 EUR – 3077.9100 (4 июля – 3067.8086)

10 RUR – 4.1815 (4 июля – 4.1600)

В среду, 4 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,43/26,45 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела к доллару на 9 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,78/30,80 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4176/0,4181 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4380 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 482 сделки на сумму 290,84 млн долл.