Речь Путина спровоцировала новое падение рубля

Доллар на Московской бирже подорожал примерно на рубль – с 52,5 до 53,5 рублей за доллар, сообщает Зеркало недели.

В своей речи Путин заявил, что ни у кого не получится добиться военного превосходства над Россией и что у страны есть все возможности для защиты суверенитета.

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Он утверждает, что страны Запада "пытаются выстроить вокруг России чуть ли не железный занавес".

Путин также сказал, что Крым для России имеет "огромное цивилизационное и сакральное значение".

В своей речи Путин вновь заявил, что в Украине произошел государственный переворот и что Россия не будет подчиняться давлению Запада. "Однако нас сейчас всеми силами пытаются убедить в том, что это и есть грамотная, взвешенная политика, которой мы должны бездумно и слепо подчиняться. Этого не будет", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Центробанк России признал текущий курс рубля угрозой для финансовой стабильности.