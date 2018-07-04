Президент Европарламента подписал решение о предоставлении миллиарда евро Украине

Президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Об этом говорится в сообщении посла Украины в Королевстве Бельгия, представителя Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаила Точицкого в микроблоге Twitter.

"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Совет Евросоюза одобрил решение о выделении Украине четвертого пакета макрофинансовой помощи, размер которой составляет 1 млрд евро. 13 июня Европарламент поддержал соответствующее предложение Еврокомиссии.

Среди необходимых условий, при которых Украина может получить этот кредит, соблюдение эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы, верховенства права, гарантий соблюдения прав человека. Кроме того, предоставление займа зависит от прогресса в борьбе с коррупцией, и в частности с созданием специализированного Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также Украина должна запустить автоматическую систему проверки по декларированию активов и открыть для проверки реестр данных конечных бенефициаров, владеющих компаниями.

*** Макрофинансовая помощь ЕС - это особый инструмент для решения серьезных финансовых проблем в странах-соседях ЕС. С начала кризиса в Украине в 2014 году это уже четвертая такая программа. Кроме нее ЕС предоставляет и другие типы финансовой поддержки Украине. На сегодняшний день уже выделено 2,8 млрд евро, но в январе 2018 года было отменено выделение дополнительного транша в размере 600 млн. евро из-за невыполнения Украиной всех условий для его выделения.

Международный валютный фонд (МВФ) определил, что Украине нужно 4,5 млрд долларов (3,6 млрд евро) для выполнения финансовых обязательств в 2018 и в начале 2019 года.