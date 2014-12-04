Гривня на межбанке сегодня упала уже до 15,70 за доллар

В четверг, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 12:30 снизились до 15,35/15,70 по сравнению с 15,25/15,60 на закрытии в среду.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 18,90/19,33.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю установились на уровне 0,28/0,29.

Читайте такжеРечь Путина спровоцировала новое падение рубляКак сообщал УНИАН, Нацбанк 3 декабря с 14:00 установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1518.5623 грн (с 14.00 2 декабря – 1510.6043);

100 евро – 1886.6618 (с 14.00 2 декабря – 1883.5725);

10 российских рублей – 2.9912 (с 14.00 2 декабря – 2.9158).

Таким образом, НБУ снова понизил официальный курс гривни.