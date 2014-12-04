ГФС хочет контролировать уплату налогов при помощи штрих-кодов в чеках

Нововведение позволит лучше контролировать собственно перемещение товаров и выполнение субъектами предпринимательства своих налоговых обязательств, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава ГФС Игорь Билоус.

«Есть предложение ввести обязательное отражение в товарном чеке кода товара по системе EAN. Если кто-то не знает - это европейский стандарт штрих-кода, предназначенный для кодирования идентификатора товара и производителя. Такая мера усилит контроль за соблюдением налоговых обязательств предпринимателей, в том числе НДС», - подчеркнул Билоус.

При этом он обратил внимание, что в дополнительных расходах госбюджета такое нововведение не нуждается. «А вот его реализация, параллельно с электронным администрированием НДС, позволит пополнить бюджет на 12 млрд грн», - отметил глава ГФС.

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Ранее Билоус отмечал, что указание штрих-кода позволит также усилить таможенный контроль передвижения товаров и продвинуться в борьбе с контрабандой.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, которые предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности. Предпринимателям была дана отсрочка до 1 января 2014 года, их не штрафовали за отсутствие кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.

В 2015 году Кабинет министров рассчитывает реализовать масштабную налоговую реформу, которая позволит сократить количество налогов до 9 с 22, а также снизить налоговую нагрузку на бизнес, одновременно усилив контроль за выполнением налоговых обязательств, за счет улучшения администрирования налоговых платежей.