Российский рубль и гривня из-за войны падали быстрее всех валют в мире (таблица)
14:30, 04 декабря 2014Финансы
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По темпам девальвации в этом году российский рубль уступает только гривне.
Рубль и гривня в этом году - самые слабые валюты в мире / Фото УНИАН
По темпам девальвации рубль уступил только гривне: с начала этого года российская валюта потеряла в долларовом выражении почти 40% своей стоимости, тогда как украинская – 46%, сообщает РБК.
Остальные «слабые» валюты держатся от лидеров на почтительном расстоянии: ганский седи и аргентинский песо, идущие следом, обесценились всего на четверть.
Ранее УНИАН сообщал, что валютный рынок России негативно отреагировал на начало послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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