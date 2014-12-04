Российский рубль и гривня из-за войны падали быстрее всех валют в мире (таблица)

По темпам девальвации рубль уступил только гривне: с начала этого года российская валюта потеряла в долларовом выражении почти 40% своей стоимости, тогда как украинская – 46%, сообщает РБК.

Остальные «слабые» валюты держатся от лидеров на почтительном расстоянии: ганский седи и аргентинский песо, идущие следом, обесценились всего на четверть.

Ранее УНИАН сообщал, что валютный рынок России негативно отреагировал на начало послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.